Dice Luis Enrique que Gayà, Soler y el resto de internacionales que salen de lesión y arrastran molestias van a estar bien cuidados en la selección. Y me fío. El seleccionador asegura que no se van a correr riesgos. Tranquiliza. Aunque implícitamente quiere decir que no están al 100% y que irá con mucho cuidado. Los jugadores se llevaron un alegrón. Quieren ayudar a la Roja a conseguir el billete para el Mundial. Se lo han ganado. Se lo merecen. No está tan entusiasmado Bordalás. Al técnico le tocará cruzar los dedos. Perderlos otra vez con la Real Sociedad a la vista sería un drama.

El club paga al jugador y también paga siempre los platos. Ojalá no pase esta vez. La culpa es del calendario, de la UEFA, de la FIFA y de todos aquellos que miran mucho por el dinero y nada por los jugadores. Habrá que confiar en Lucho. Por cierto, que Carvajal se ha recuperado y ha vuelto a la lista. Los madridistas se quedan con una excusa menos para seguir atizando al asturiano. ¿Con quién irán esta vez?