Con muchas dudas comenzaba la carrera en el Hermanos Rodríguez. Llegaba la Fórmula 1 con la idea de un claro dominio de los coches de RedBull, pero el sábado los chicos de Mercedes pusieron la clasificación patas arriba. Salidos como de la nada, consiguieron levantarle la primera fila a su rival, con un irreconocible Bottas que lograba la pole. La salida era una maniobra difícil para los de Mercedes: Bottas debía hacerlo bien, dejar pasar a Hamilton y evitar a toda costa que Verstappen se aprovechara de su rebufo. Pero Valteri hizo todo al revés: ni salió como un cohete, ni dejó pasar a su compañero. El finlandés le abrió la puerta a Max que, gracias al rebufo del Mercedes y a una frenada a final de recta que vale un campeonato, se puso primero. Y en esa primera plaza se quedó hasta cruzar la meta.

Hamilton no pudo acercarse durante toda la carrera al holandés. El heptacampeón las pasó canutas para acabar segundo. Un grandísimo Checo Pérez lo amenazaba seriamente con levantarle la segunda plaza. No llegó por muy poco, pero el mejicano demostró, a diferencia de Bottas, qué buen escudero es. Y también quedó claro que este es un deporte de equipo: los segundos pilotos suman puntos en el campeonato de constructores, y vaya si lo hacen. Y eso es lo que al final de temporada decide el reparto de millones de dólares. Ahora RedBull está a un solo punto de los de la estrella, algo que no estaba en ninguna quiniela a principios de año y mucho menos en las de Mercedes.

Y tan contento acabó Max que terminó envolviéndose en la bandera mejicana con Checo y su padre, en un final de fiesta que en México saben organizar como en pocos sitios.

Quedan cuatro grandes premios y a pesar del puñetazo en la mesa de RedBull todo sigue abierto, especialmente teniendo en cuenta que en dos de las pistas que nos quedan –Qatar y Emiratos Árabes– nunca se ha corrido. En siete días, Brasil.