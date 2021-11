Habrá habido veces, por ejemplo contra el Athletic, en que fuese el equipo quien empujase de Mestalla y no al revés. Excepciones en cualquier caso que confirman la regla, especialmente en un momento tan particular como este. Quedó clarísimo el domingo con la mejor entrada desde la pandemia y la atmósfera especial durante el descuento. Marcó Hugo Duro pero fueron más de 35.000 almas las que remataron el centro de Guedes. La manera en la que se separó el grano de la paja fue ejemplar, así que ayer no hubo un comentario más desafortunado que el de acusar a la afición del Valencia de estar más pendiente de decirle a Lim que se vaya que del partido. Por una parte se animó al equipo y por la otra se protestó y mucho contra del dueño y su presidente. Registros tan frontalmente opuestos como necesarios y compatibles gracias a la madurez para distinguir y transformar la fiesta de la bronca. Los cánticos de ánimo no diluyeron los de protesta ni los de protesta estropearon tampoco los de ánimo.

Camino libre por tanto para que la última iniciativa de Libertad VCF en el minuto 19 haya llegado para quedarse. Estupendo que así sea. El estadio es la casa de los valencianistas y debe serlo democráticamente para todos. Sí a la animación, ¡qué menos! Pero exenta de cualquier peaje, ninguno. Meriton es culpable de muchas cosas pero de lo que no es nada sospechoso, salvo que ocurra algo que hasta ahora ni ha pasado ni tiene visos de que lo haga, es de no haber mantenido una postura muy fuerte a ese respecto. Sin ir más lejos, así lo recordaba hace unos días el alcalde Ribó. Ni siquiera tiene trellat, en vista de los resultados, la existencia de una orden para arrancar las páginas contra Lim, más bien un exceso de celo particular o una ocurrencia antes que una absurda estrategia censora. Que hable Mestalla. Siempre.