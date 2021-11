Nueva fecha para LaLiga y CVC: el 10 de diciembre. No es la primera; ojalá sea la última. La consecuencia de que todas las anteriores se hayan incumplido es que a los clubes lo único que les ha llegado es el cuartelillo, y gracias, de inscribir a sus futbolistas. Euros ni uno. Tras el jaque de Madrid y Barcelona, la operación ha estado colgando de un hilo. Ha habido que hacerla nueva, casi que club a club. Y ahora, en los plazos con los que ya se contaba, falta un mes. Así que salvo que algo vuelva a torcerse, y teniendo en cuenta que hay cosas que continúan sin estar muy claras, a finales de año será el auténtico momento de la verdad. El punto de inflexión para que palabras contundentes como las de Ribó ayer sean más que eso. La cuenta atrás.

Renovaciones

También contundente fue Cañizares al compartir su opinión sobre los casos de Gayà y Soler en Deportes Cope Valencia. Que el Valencia necesita otro tipo de gestión es indiscutible, sobre todo porque es ahí donde radica el problema de fondo para retener a los capitanes. Dos leyendas de la casa que sienten el escudo y que quieren quedarse, algo que a estas alturas está en entredicho que pueda darse. Sobre todo en el caso de Soler, con quien el club salta a la vista que midió mal los tiempos. Se refería a otras cosas Bordalás, pero esta también es una realidad que no se debería obviar.

Confianza

Se ha dicho por activa y por pasiva que Paco era responsable, no el culpable. Pero también habrá que repetir que Javi Pereira, con sus aciertos y errores, no tiene la culpa de que el equipo esté reventado. Está muy claro que destruir es más fácil que construir. Pero que no es momento de generar incertidumbre, también. El equipo, salvo ante el Granada, ha ido a más. No lo suficiente, cierto. Y en eso hay que ponerse.