En algún lugar del Perelló, domingo 7 de noviembre, a las 18:05, aproximadamente. Dos tipos están viendo el partido del Valencia casi colgados de la lámpara del techo, con los nervios a flor de piel, con una tensión que no era normal, y a unas pulsaciones para que nos ingresen en planta sin análisis previos. Vamos, como cualquier valencianista de pro antes de que Guedes sacara la falta que daba pie al empate. Cuando Hugo Duro conecta el remate de cabeza, como si estuviéramos locos, de hecho los que estaban allí lo pensaron, servidor, que era uno de los dos tipos, y otra persona más, se ponen a gritar como si no hubiera un mañana celebrando el gol que dejaba un punto en el casillero cuando nadie daba un duro por eso.

Esa persona, de la que no diré el nombre, es alguien muy muy cercano a José Bordalás. Alguien que me ha dicho, desde antes de que firmara por el Valencia, que donde va deja huella, y que aquí será exactamente igual por su carisma. Pero más allá del nombre, que si un día me deja lo diré, lo que pongo en valor de esta pequeña batallita del abuelo cebolleta es cómo vive todo el entorno del técnico alicantino cada partido, cada momento que está viviendo aquí. He visto muchas reacciones en mis años de fútbol, de mucha gente, y puedo asegurar que como la del domingo, pocas. No porque fuera por un empate, que al final eso es lo de menos. El grado de implicación de ese grupo de trabajo, lo que vemos y lo que no vemos, es de un nivel, que si al final el club está a la altura, podemos estar a las puertas de una buena época deportiva en el club. Ni la más remota idea de cómo será, pero lo importante es que será buena, y eso siempre puede ser el principio de algo mucho más grande.

El domingo, además, vivimos el minuto 19. Mestalla cantando “Peter vete ya”. Los carteles amarillos de Libertad VCF. Lo que hizo el club, arrancando de algunos ejemplares las páginas centrales donde estaba el letrero, es tan absurdo como cacique. Vas a quedar peor que si dejas que todo el mundo los saque de forma libre, que al final, estamos en nuestra casa, y si ahí tampoco se puede decir lo que uno piensa u opina, es que tenemos mucho menos de lo que estamos imaginando. La reacción fue secundada por todo el estadio, en redes sociales se volvió a hacer mucho ruido, y Meriton, que no el Valencia, volvió a quedar en evidencia intentando tapar algo que no tiene forma humana de esconder. Hasta aquí, entiendo, todos de acuerdo y sin fisuras en el mensaje.

Esto está muy bien, y como digo siempre, cualquier movimiento por el Valencia, que encima se arme de forma desinteresada, no sólo hay que respetarlo, sino que se debe apoyar. Y no, no me gusta todo lo que dice Libertad VCF, porque términos como colaboracionistas o quien no haga nada será cómplice no los entiendo, pero en el global de sus actos, estoy complemente a favor. Y ahora viene la pregunta por la que me llamarán blanqueador, que ya le digo al ejército de dentistas que me da igual: ¿sirve para algo todo este esfuerzo si no hay detrás un respaldo empresarial, dinero, que le compre las acciones a Peter Lim?

No pretendo que nadie esté de acuerdo conmigo ni convencer a ningún valencianista de nada, pero entiendo que si no nos hacemos las preguntas correctas, nos estaremos haciendo trampas al solitario, y eso es de las cosas más absurdas que conozco. Mestalla y el valencianismo tiene muy claro que “Peter vete ya”, pero para que eso ocurra, hay que tener una alternativa, con cara y ojos, y por encima de todo, con dinero. Si no, por mucho ruido que hagamos, por muchos medios extranjeros que se vuelvan a hacer eco de lo que pasa aquí, por muy mal que gestione Meriton, no cambiaremos nada. Y sí, yo también espero el fallo de la justicia antes las querellas admitidas a trámite, que esa vía también la tengo en cuenta. Un domingo que dio para mucho, no cabe duda.