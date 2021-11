Está claro que el Levante no va a salir de su crisis con una reunión entre futbolistas, presidente y aficionados. Sin embargo, como tampoco va a salir es con olés de la grada al rival. Todavía menos con cacerías sobre asuntos nocturnos, encima falsos. Y tampoco con feos a los granotas que estuvieron en Vitoria, con lo poco que cuesta acercarse a saludar. En una preocupante deriva de desafección, destensar el ambiente de cara a la visita del Athletic Club al Ciutat es remar. Un regreso a aquellos tiempos, más de una década después, en los que la unión era la salvación. Habrá quien lo vea bien y habrá, por supuesto, a quien le dé la risa. Pero toda ayuda es bienvenida por mucho que lo fundamental sea ganar partidos.

Presión

Llueven chuzos de punta y es momento de hechos antes que de palabras. De asumir que el Levante tendrá que sufrir más que nunca para salvarse. No hay otra. Llegará el momento en el que los protagonistas tendrán sí o sí que dar una serie de explicaciones que es cierto que de momento brillan por su ausencia. También de hacer una reflexión rigurosa sobre las decisiones y los porqués, tanto con los que siguen como con los que ya no pero es como si estuvieran. Pero hasta entonces la prioridad es salir a flote. Sobre todo de que la presión, positiva en dosis razonables, no se vuelva insoportable. De no descender en Navidad. De que las dudas del entorno no estén dentro, de que no reine la desconfianza, de que haya un frente común. Que Quico, además de varios consejeros, haya estado presente en los dos primeros días de la concentración también es sintomático de la gravedad y a la vez del respaldo. Hay tiempo. Y tendrá que haberlo, si el reset no funciona, para decisiones drásticas. Pero de la noche del Atlético no hace tanto. ¿Y si se repite?