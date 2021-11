Entre los quince parones -nótese el sarcasmo- organizados para el fútbol de selecciones siempre hay algún que otro protagonista. Alguno inesperado y otros que recuerdan a alguna tarde y que habías olvidado. En el caso de Georgia desde aquella exhibición de Kvaratskhelia contra España, la selección georgiana obligaba a echar un ojo al ‘18’ y ayer volvía a ser una de esas tardes para estar atentos. Además con mucho en juego para la selección española. El extremo marcó dos goles y fue como ese punto de éxtasis para sentarse y ver a España con más tranquilidad en el cuerpo.

Con Suecia KO, la Roja lo tenía en su mano y Luis Enrique volvió a confiar en Gayà en el once titular. Seguramente en ese reparto, el técnico asturiano dará el duelo contra Suecia a Jordi Alba, pero de lo que no hay duda es de que el de Pedreguer no está por detrás del jugador culé. Eso muestra una vez más que el técnico está siendo justo. También debe serlo con Soler, que apunta al once contra Isak y compañía.