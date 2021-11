«Con todo el respeto al Valencia CF, si fuera Gayà o Soler no renovaría», dijo Santiago Cañizares. Su reflexión merece todo el respeto del mundo. Entre otras razones porque ha pasado media vida dentro de un vestuario y sabe, como pocos, la importancia de la gestión en un club de fútbol y lo difícil que es remar a contracorriente. Como les ha pasado en el Valencia hace bien poco. Por eso habla de ellos como «leyendas». Ya lo son por todo lo que han pasado. Todos nos hemos preguntado desde ese día qué haríamos si fuéramos Gayà o Soler. Es el corazón contra la cabeza. No es fácil, pero conociéndolos a ellos (y a sus familias) harán todo lo que esté en sus manos por quedarse en el Valencia. El club hará un esfuerzo importante por renovarlos, pero la clave de la negociación va a estar en el esfuerzo que estén dispuestos a hacer José y Carlos por quedarse. A nadie escapa que en otros clubes ganarían más dinero y sus opciones de títulos se multiplicarían. Por suerte, ha quedado demostrado que ninguno de los dos se mueve por dinero. De ser así ya estarían fuera del Valencia hace años. Les mueve el valencianismo y eso nos tiene que tranquilizar a todos. Las negociaciones ya han comenzado. Ya hay números encima de la mesa. Será largo. Hay que tener paciencia. La ocasión lo merece. El futuro del Valencia está en juego. Hoy dice Guillamón en la entrevista a SUPER que «son nuestros capitanes y para nosotros es muy importante que se queden». La motivación de Hugo es seguir creciendo en el Valencia en los próximos años al lado de Gayà y Soler. Y no es el único que lo piensa. La continuidad de los dos es «más importante» de lo que parece.

PD: La cotización de Gayà se dispara cada vez que juega. Vaya mes lleva. El de Pedreguer acumula 17 partidos en la absoluta y ninguna derrota. Que juegue el domingo es sinónimo de asegurarse el Mundial. Yo si fuera Luis Enrique lo ponía.