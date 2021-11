Sabemos todo, o casi, que el Newcastle, un histórico de la liga inglesa, ha entrada a formar parte del grupo de los clubes comprados por inversores extranjeros, como en este caso un fondo soberano de Arabia Saudí. Esto, que no nos debe extrañar, ya que es una peripecia constante en el mundo del fútbol actual, ha tenido unos cuantos vaivenes.

Así, se ha hablado de que no podían entrar patrocinios que fueran del propio fondo, lo que, si nos paramos a pensar, llevará a hacer que aquéllos lo sean de «primos hermanos» o semejantes (como le ocurre al Manchester City). Eso lo decidió la Premier y ya fue un primer escalón que debió escalar el nuevo dueño.

Después, se ha criticado las palabras sobre cómo o no habían de vestirse los aficionados, «para no molestar a algunas sensibilidades», ya que los ingleses son dados a su humor y se pusieron chilabas y otras vestimentas árabes como «homenaje» a sus patronos saudíes. Eso tampoco ha caído bien y ha sido mal recibido.

En fin, que vemos que no han aterrizado con buen pie en el Reino Unido. Pero, si solo fuera eso, podríamos decir que es, casi, lo habitual, cuando un foráneo viene a por el escudo que un equipo. Sin embargo, lo que ahora ha ocurrido, si bien no es algo que se haya pactado, escrito o manifestado claramente, es que se le está haciendo al Newcastle una, si me lo permiten, encerrona deportiva.

Así, sabiendo que se encuentra el pobre en el puesto 19 de la liga inglesa, los dueños tienen temor que su inversión se devalúe, y mucho, si baja a la Championship, la segunda división, al final de la temporada. Y, para evitar ese sinsabor, están viendo la posibilidad de que algunos jugadores veteranos, que no tienen puesto de titular en otros equipos de la Premier, puedan serles cedidos.

Pero, y he aquí la «luz de gas» que se cierne sobre los norteños, los demás compañeros de liga se hacen los remolones y parece que nadie, sorpresivamente, quiera ceder ni tan siquiera a los suplentes de los suplentes. Esto, que podría parecer normal, al no querer ayudar a un posible rival, no tiene sin embargo ningún parangón histórico y siempre ha habido ayudas entre clubes.

Aunque tampoco serían ayudas a un adversario, sino que también se disminuye de esa forma la masa salarial. Por lo tanto, ¿por qué esas pocas ganas de ceder a jugadores que, en principio, no cuentan para nada? Pues es que, dicen las malas lenguas, que existe un «pacto de caballeros» (o de malditos, según se mire) entre los demás, para que los inversionistas caigan a la segunda y que vean que no sirven los petrodólares.

Eso, de todas formas, es un poco hipócrita, porque otros propietarios ya están desde hace años, campando a sus anchas, viniendo de donde vinieran y con poca sangre inglesa. Así que nos preguntamos el por qué a estos especialmente y, la verdad, no encuentro ninguna respuesta coherente.

Lo que sí es cierto es que no se han producido acuerdos de cesión y se rumorea en la pérfida (ahora más que nunca) Albión, que se está aislando a los saudíes... En fin, sea como sea, vemos que el deporte no es solo entrenar y jugar y que, incluso entre compadres existen tiranteces, como en toda buena familia... Algún resquemor familiar existe en la novela de Joaquín Berges, «Los desertores», que recomiendo vivamente. A disfrutar.