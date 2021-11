Guillamón ha tenido que luchar contra las adversidades para triunfar en el Valencia. «Tú siempre has esperado al Valencia...», le dije en la entrevista. Le estaba dando pie para que recordara alguno de aquellos episodios. Pero no. No habló de la desconfianza de aquella dirección deportiva de César. Ni cuando le negaron la renovación. Ni de los meses que le sentaron en el banquillo del filial. Ni cuando le dejaron sin contrato. Hugo no pasa factura. Al contrario. Hugo ama al Valencia por encima de todo. Nunca alzó la voz. Ni nunca lo hará. Por sus venas corre sangre blanquinegra. El Valencia para él «siempre será lo máximo».

Lo dijo en SUPER y lo lleva demostrando toda la vida. Guillamón, como Gayà y Carlos Soler, ya sabe lo que es rechazar a los grandes. Dignifica al Valencia. Como ellos. El club tiene que estar a su altura en este proceso de renovación. Se lo merece. Por cierto, lo que sí dijo Hugo en la entrevista es que Anil fue «importante» en su última renovación. Que conste también.