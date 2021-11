Muy complicado lo tendrá el Valencia si no renueva a Gayà. Quiere quedarse a toda costa, como Guillamón. Lo ha dejado muy claro. Y no hay excusa posible para el club: tanto los vivos como los muertos saben que puede. Así que todo lo que no acabe em acuerdo será un fracaso.

Sus palabras en la semana del parón de selecciones han sido un ejemplo de valencianismo. No era gratuito lo que dijo Cañizares. Lo mismo que con Soler, aunque en comparación él estuvo algo tibio. Que la continuidad del único titular ayer con la selección es la más difícil de todas es algo que se sabía. No de ahora. El Valencia se dejó meter un gol y por cotización y proyección tiene poco margen tanto deportivo como sobre todo económico. Queda tiempo y será interesante volver a escucharle. Aunque en el fondo no hay diferencia: también sería un fracaso. Y, aunque se la echasen, no del futbolista.

La hora de la verdad

Ni Paco López puede salir impune de que la plantilla estuviese tiesa ni Javi Pereira puede abusar de esa excusa. Desde que se trajo a dos está claro que el actual técnico le da a los preparadores físicos la importancia que le negaba su antecesor.

Sin embargo, sin que el relevo en el banquillo haya sido un revulsivo, el Levante solo saldrá a flote sin tantos lesionados, cogiendo la forma y atacando y defendiendo mejor. También marcando, aunque con Roger sin fecha de vuelta y Soldado entre algodones no es que la delantera esté para muchos goles. El viernes ante el Athletic se verá si la mini-pretemporada, la física y la psicológica, ha valido realmente o no la pena.

Espectacular

València continúa siendo foco mundial del deporte, de los Gay Games en 2026 al mundial de motos de ayer. Y por medio, el alegrón del gran triunfo del Valencia Basket a pesar de los pesares.