No es una imagen cualquiera la del abrazo de Luis Enrique en la portada. Algo muy raro tendría que pasar para que tanto Soler como Gayà no estén en el Mundial. Son dos fijos. Savia nueva en una selección de todos y sin espacio para peajes ni politiqueos. Eso sí, a pesar del incuestionable sentimiento de pertenencia de ambos, tema aparte es que la continuidad de los capitanes y canteranos en el Valencia CF sea un misterio. Ojalá que para Catar 2022, en pleno invierno, sigan defendiendo el escudo que, al estilo de Ferran, es también el que sienten. Sería una buena señal para todos, incluido el club y ese selecto grupo de 20 leyendas valencianistas que saben lo que es jugar un campeonato del mundo de selecciones. De lo que no hay duda, por contra, es de que para entonces el seleccionador seguirá siendo el mismo. Positivo para el fútbol valenciano en particular y para el español en general, aunque ya se sabe que la pena por haber aparcado al Madrid de las convocatorias es la que es. Una paranoia especialmente grave allá donde más presumen de ondear la bandera nacional y al mismo tiempo no tienen rubor alguno en desear que fracase. Tendrán que continuar esperando, al menos hasta el próximo gol de Mbappé en fuera de juego.

Cultura del esfuerzo

Ha sido portada la selección pero la auténtica gesta de estos días tiene un inconfundible color que no es el de la Roja sino el taronja. Las victorias ante la Virtus y el Barça, esta última con solo siete fichas profesionales, han puesto en valor a un equipo que necesitaba un punto de inflexión como este. Peñarroya le dio las gracias a los «rapaces» por su papel, pero el Valencia Basket se las tiene que dar a él. Tras pagar el coste de las lesiones, ahora ha llegado el momento de cobrar por el esfuerzo y el trabajo bien hecho. Grandes.