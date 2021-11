Peter Lim confirmó su ampliación de capital. Estaba obligado. Por los efectos de la pandemia, por la falta derivada de ingresos, pero sobre todo por su mala gestión. La realidad es que el Valencia está instalado en un círculo vicioso de pérdida de dinero y nivel deportivo, deuda, préstamos, rebaja de presupuestos y necesidad de vender activos del que parece imposible salir. Y lo más grave. Para el que de momento no hay soluciones. La consecuencia es un Valencia condenado a hacerse cada vez más pequeño.

El club ha presupuestado ventas por 37 millones (de beneficio neto) antes de junio. Y, de momento, no conozco a ningún valencianista al que no se le haya pasado por la cabeza, como un ‘flash’ de una película de terror, la venta de Gayà o Soler. Lo malo, lo que da más miedo, es que ni siquiera vender a uno de los capitanes, aliviaría la crisis económica de la entidad. Lim seguiría asumiendo pérdidas por un valor de 36 millones en la 21/22. El panorama no invita a la esperanza. La renovación de José y Carlos (el único camino posible para la reconstrucción deportiva/económica junto a Bordalás) hoy es un poco más difícil de imaginar con las cuentas encima de la mesa. Pero, ¿Querrían quedarse Gayà y Soler en un Valencia a la baja sin Guedes, Wass, Thierry o Maxi por ejemplo? Es el círculo vicioso que condena al Valencia.