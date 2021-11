Soy Pilar López, redactora de SUPER y maratoniana, el 5 de diciembre correré el Maratón de València: será mi décimo maratón. Soy una de las muchas mujeres (trabajadora, madre y runner) que poco a poco, elevan el porcentaje de participación femenina para que cada vez, seamos #MásEnMeta. Este es mi diario de entrenamiento. Camino al Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP.

Queda el último sprint, el último esfuerzo. El Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP nos espera ya con los brazos abiertos. Estamos en la última semana de las consideradas 'duras' de entrenamiento. Las dos siguientes, las que nos llevarán ya a la línea de salida del Maratón, serán más suaves. La semana pasada también fue de las 'buenas', con un importante volumen de kilómetros. Para muchas y muchos era el fin de semana del Largo XXL, es decir, con tiradas cercanas o superiores a los 30 kilómetros. Yo, la verdad, hice alguna 'trampita'. El domingo decidí cambiar el 'largo' por el Medio Maratón de Navajas, una prueba mítica (la más veterana de la provincia de Castellón con 38 ediciones) que, tras un año de paréntesis por la pandemia, volvía esta vez, en noviembre. Aunque el recorrido lo conozco de memoria (discurre por escenarios por los que entreno muy a menudo), siempre es una gozada disfrutar de esta carrera. Es cierto que el domingo 'tocaban' más kilómetros que 21, pero espero que la dureza del recorrido navajero (espectacular pero exigente), compense el 'recorte' de kilometraje. Me gusta seguir un plan pero no soy inflexible, es inevitable hacer variaciones para adaptarse a un sinfín de condiciononantes: trabajo, vida social, otras actividades... Soy metódica y disciplinada pero no obsesiva. Eso sí, con los años, he aprendido que para preparar un maratón es imprescindible seguir un plan, que cada sesión de entrenamiento tenga un sentido. Antes, lo reconozco, era mucho más anárquica. En una semana debe de haber algún rodaje suave de recuperación, otros rodajes de ritmo controlado, cambios de ritmo o series y por supuesto, un largo. Yo este año estoy siguiendo los planes de la App oficial del Maratón, intento seguirlo lo máximo posible pero sin obsesionarme. Por eso, el domingo, no dudé y cambié el monótono largo por la Media de Navajas. La experiencia, como siempre, valió la pena. Compartir momentos con mis compañeras y compañeros del CA Navajas, con Luis Félix Martínez, que nunca falta a su cita con Navajas, con Pilar, con Amparo... fue una gran mañana. Corrí con buenas sensaciones, lo que sirvió para reafirmar aún más mi confianza de cara al 5-D. 2:11:30 en meta (11 minutos más que en la llana Media de València).

La Media de Navajas es la primera carrera que hice. Fue en 2009. Llevaba ya mucho tiempo corriendo pero nunca más de 10 ó 12 kilómetros y sin ninguna pretensión de ritmos o marcas u objetivos. No había corrido ni siquiera la tradicional Volta a Peu. Pero ese año me entró el 'gusanillo' de correr el Medio Maratón de València (por aquel entonces se celebraba en septiembre), así que pensé que sería un buen entrenamiento correr unos kilómetros en Navajas (que se celebraba en agosto) y luego retirarme. Ni si quiera pensaba en acabar la carrera consciente de mis limitaciones y de la dificultad del recorrido (nada recomendable para una debutante inexperta). Pero no me retiré como tenía previsto, algo, un sentimiento desconocido hasta entonces, me impulsó a seguir kilómetro a kilómetro. Acabé aquella Media de Navajas que cambió mi vida. Llegué a meta la última. Pero me sentí tan bien, tan orgullosa de mí misma, que aquel día me enamoré de las carreras populares. Fue la primera de muchas medias que he corrido desde entonces (más de 50 seguro). Semanas más tarde corrí el Medio Maratón de Valencia y volví a sentir esa sensación tan especial que sigo sintiendo cada vez que cruzo una meta y que sé que me espera (multiplicada por mil) el próximo 5 de diciembre.