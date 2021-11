Los números más insoportables en fútbol son los de la clasificación cada semana. Eso me dijo un presidente cuando me interesé por la preocupante deuda financiera del Valencia. Cierto que en aquel momento el equipo siempre estaba arriba y los desequilibrios contables no figuraban en ninguna lista de preocupación entre aficionados. Sin embargo, por culpa de aquella desatención a lo importante estamos en la situación actual, que es entre negro y negro oscuro.

Ganar partidos siempre ha sido la mejor terapia para silenciar a los pocos accionistas críticos que siempre ha tenido el club. Recuerdo cuando los gestores listos convocaban la junta anual en función del calendario liguero, para que coincidiera con una victoria segura antes de la aprobación de las cuentas. Pero a los de Meriton les da igual, ellos siguen a lo suyo, destrozando uno de los mejores clubes de Europa. Aunque mucho peor que Lim y los suyos es intentar convertir el Valencia en un pim, pam, pum electoral. Ni los de ahora, ni los de antes, han entendido que el pueblo de Mestalla es la máxima representación de la pluralidad valenciana, y que ellos, al igual que presidentes y jugadores pasaran, sin embargo, la fidelidad de los aficionados seguirá inquebrantable. El debate sobre la prórroga de la ATE es la expresión máxima de lo que nunca debe hace una administración pública por una sociedad anónima deportiva. Detrás de todo continua ese personaje funesto que sigue subvencionando el odio mediático de carácter marginal. De una contrastada deslealtad entre los suyos, ya hizo de mamporrero de los representantes de Lim. Mientras siga engañando con su irrespetuoso valencianismo sectario por los campos de juego no hay nada que hacer. Eso sí, están todos en el error, el Valencia no da ni un voto más, ni uno menos, y quien ha intentado dominar el club desde las instituciones ha terminado perdiendo las elecciones. Así que el consuelo a tanta inoperancia solo puede producirse mañana por la noche en San Sebastián. Por cierto, hubo un tiempo cuando las cosas iban muy mal donde los directivos del Valencia tenían que rascarse el bolsillo para pagar el hotel de concentración del equipo en la capital guipuzcoana. Sí, hay que recordar que no hace mucho la mayoría de gente que intentaba acceder a la directiva de Mestalla ponía dinero de su patrimonio y el presidente no cobraba. Tengo claro que el fútbol se ha profesionalizado tanto que un club como el Valencia debe tener ejecutivos contrastados bien remunerados. Lo que nunca aceptaré es el exceso de mediocridad que se acerca al entorno blanquinegro para buscar una relevancia que nunca tendría en su faceta profesional, artística o personal. De esos ha habido y hay. Por cierto, ¿cuántos expresidentes del Valencia siguen abonados?