El horario de las 19:00 es de todo menos horario Champions pero el cuerpo ya nota ese ‘picorcito’ de competición europea. Si no que se lo digan al Villarreal ayer. Menuda tarde de tensión y nervios. De la ilusión previa contra el Manchester United a la frustración posterior tras el error de Rulli y el golazo de Sancho. Horas después el Young Boys empataba y todo volvía al punto de inicio. El Sevilla también se entretenía y ganaba, el Barça se complicaba el pase y mientras en València vivíamos pendientes de comunicados. Y no el que todo el mundo esperaba. Ese que al menos pidiera perdón a toda una afición que se sintió vacilada por el bailecito de Joey Lim. Esa es la realidad que se vive en Mestalla. Una afición enfadada, preparando una marcha para decirle al club lo que piensa y unos seguidores que al menos tienen a Bordalás y el equipo dando la cara por los campos de España. Como se vio en el Reale Arena, los jugadores, más allá del nivel de la plantilla, están respondiendo. Y ojalá el próximo curso el Valencia no vea jornadas europeas como la de ayer por la tele.