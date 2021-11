Siempre es un problema no poder contar con uno de tus capitanes. Más aún si has perdido a varios en los primeros tres meses de temporada como el Valencia. Tras las bajas que sufrieron Gayà y Soler, ahora el equipo vive sin un jugador fundamental como Paulista. Una baja en una zona crítica que ha dejado a Diakhaby y a Alderete solos ante el peligro. El paraguayo se está ganando la continuidad con creces. Alderete es uno de los mejores jugadores del equipo hasta ahora. Con Diakhaby la cosa es distinta. No vamos a descubrir América con él, pero como lesiones y sanciones habrán porque son inevitables, pues prefiero un Diakhaby enchufado a aquel que hace penaltis absurdos. Y, francamente, Bordalás está consiguiendo moldearlo. El crecimiento del equipo ha venido desde la defensa, pero ahora llega el momento de ganar y para eso no hay que encajar. Lástima que no sea como un ordenador pero el partido en Donostia es el camino para despegar. Es para copiar y pegar.