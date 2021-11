Mestalla es ese juez implacable que dicta sentencia y pone a todos en su sitio. Así ha sido siempre. Y así será esta tarde. La grada es sabia y no tengo ninguna duda de que protestará contra la gestión de Peter Lim en el minuto 19 y llevará al equipo a la victoria hasta el minuto 90. El valencianista asume que las dos cosas son igual de importantes y eso ya es un triunfo. El minuto 19 y los carteles amarillos de ‘Lim go home’ han llegado para quedarse en las victorias y en las derrotas. Ya no hay vuelta atrás. El valencianismo ha dicho «basta ya» y ha pasado a la acción. Hoy responderá a las cuentas y también a las últimas faltas de respeto de la propiedad (Joey Lim). Por cierto, también roza la falta de respeto que José Bordalás tenga que ejercer de portavoz oficial en materia de todo (mercado, enfermería, economía, etc). Nos hemos acostumbrado a que comerse ese ‘marrón’ vaya en el sueldo del entrenador de Meriton de turno, pero es un sinsentido. Uno más.