Soy Pilar López, redactora de SUPER y maratoniana, el 5 de diciembre correré el Maratón de València: será mi décimo maratón. Soy una de las muchas mujeres (trabajadora, madre y runner) que poco a poco, elevan el porcentaje de participación femenina para que cada vez, seamos #MásEnMeta. Este es mi diario de entrenamiento. Camino al Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP.

Estamos ya en la 'semana del maratón'. ¡Por fin!. El pasado fin de semana tocaba hacer los últimos entrenamientos 'serios' antes de iniciar una semana tranquila en la que mi único objetivo debe ser llegar lo más descansada posible al domingo. El sábado salí a hacer un rodaje cortito a ritmo de maratón por el Circuit 5K y a la vuelta paré para hacerme un selfie junto al arco que desde hace unas semanas preside el principio y final del Circuito y que recuerda que el domingo 5 de diciembre se celebra el Maratón de València (¡como si pudiera olvidarlo!). Cuando estaba haciéndome la foto, una mujer muy amablemente se ofreció a hacérmela ella. Me preguntó si iba a correr el maratón, le dije que así era. Ella también lo iba a correr, me dijo. Y con el mayor orgullo del mundo me contó que había sido la última clasificada de la edición de 2018. Me dijo que se llamaba Esperanza, colombiana de 57 años, integrante de los Pioneros de Sudamérica y que se le conocía como 'la Tortuguita'. No podía estar más orgullosa de haber cerrado aquel año la clasificación. "Fui la última", recalcaba. Este año va a correr su segundo maratón, me contó. Y es que esa es la magia de las carreras populares y sobre todo del maratón, que cada uno o una que cruzamos la meta nos sentimos ganadores. Esperanza me contó que trabajaba "de lunes a lunes" limpiando escaleras, cuidando ancianos, recogiendo chatarra... y aunque va justa de dinero, se apunta a todas las carreras que puede. Correr le da su dosis diaria de ilusión para no perder la sonrisa.

Cuando estaba en plena sesión de postureo con Esperanza haciendo de improvisada fotógrafa, pasó corriendo una chica que metros más adelante tropezaba y comenzaba a rodar por el suelo. Nada más caer, se lamentaba en voz alta" ¡Nooo, a una semana del maratón!". Esperanza y yo acudimos corriendo a socorrerla, le ayudamos a levantarse (afortundamente no parecía tener nada grave) e, inevitablemente, comenzamos una tertulia sobre el maratón. Al final Esperanza, 'la Tortuguita', me daba su número de teléfono, la chica de la caída le daba el suyo a Esperanza... en fin que si estamos cinco minutos más, acabamos haciendo un grupo de Whatsapp o montando una cena. Y es que, es inevitable pero entre los que corremos el maratón, los días de antes, y después, cuando nos contamos nuestras batallitas en carrera, se forma un vínculo difícil de explicar. Cuando encuentras a alguien que va hacer el maratón, sabes que pertenece a tu tribu, que habla tu idioma.

El sábado y el domingo había un ambiente especial en el Río, muchos saludos, caras sonrientes, gritos de ánimos, ¡Ya lo tenemos!. Choque de manos, más sonrisas que nunca. Todos con ilusión contenida, con ganas de maratón. El domingo hice el último rodaje semi-largo. 15 kilómetros que después de los largos de las últimas semanas, hasta parecían pocos. Para romper un poco la monotonía del Jardín del Turia, y de paso 'probar' el asfalto y además contribuir con una buena causa, 5 de los kilómetros los realicé en la Marcha Contra la Violencia de Género. Una carrera no competitiva de 5 kilómetros que me permitió pasar por zonas que el domingo recorreré de nuevo como la Calle Xàtiva y la Calle Colón, uno de los momentos para mí más espectaculares del Maratón, donde el público te lleva en volandas y donde ya hueles la meta y la gloria muy cerquita. ¡Y es que queda ya tan poco...!.

