Es imposible extraer conclusiones contra un Regional Preferente. Se ganó y punto. El partido, eso sí, deja algunas lecturas interesantes. La más clara es que Bordalás no quiere ver ni en pintura a algunos jugadores. Anoche lo dejó claro. Álex Blanco no jugó ni un minuto, Cristian Rivero ni viajó y Vallejo, Jason, Piccini ni siquiera fueron titulares contra el humilde CD Utrillas. Bordalás los respeta, pero no le valen. Es la ley del fútbol. Lo de anoche fue una indirecta en toda regla para que cambien el chip y se busquen otro equipo en enero. Y ojo con Jaume. El de Almenara jugó por delante de Mamardashvili y con el brazalete de capitán. Está más vivo de lo que muchos pensaban. Nadie tiene que explicarle de qué va esto de la Copa. Se la ganó a Messi no hace mucho... La otra gran cara nueva fue César Tárrega. En época de vacas flacas hay que apostar (de verdad) por la cantera. El club está obligado a cuidar al chico y también a Rubén Iranzo. Pronto le llegará también su noche a ‘Rubo’.