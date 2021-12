Hace bien Bordalás pidiendo un central en enero. Y hace bien el club peinando ya el mercado de centrales. El fichaje si llega lo hará tarde. Bordalás dejó claro en verano que necesitaba dos centrales. Alderete y otro. Se intentó, pero al final no se firmó y es en días como este, con Paulista lesionado y Diakhaby sancionado, cuando se destapan las carencias reales de la plantilla. El Valencia no puede ir por la vida con solo tres centrales, teniendo en cuenta que para el entrenador Hugo es mediocentro. Esa carencia de efectivos en defensa tarde o temprano se acaba pagando. Y no vale eso de que «para eso está la cantera». Mosquera, César Tárrega y Rubo son el futuro, pero aún no están preparados para ir a la guerra contra Iago Aspas y Mina en Balaídos. Los chicos necesitan entrar poco a poco respaldados con un proyecto detrás. Hoy le tocaba jugar a ese central que no está.