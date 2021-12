Soy Pilar López, redactora de SUPER y maratoniana, este domingo, 5 de diciembre he corrido el Maratón de València: mi décimo maratón. Soy una de las muchas mujeres (trabajadora, madre y runner) que poco a poco, elevan el porcentaje de participación femenina para que cada vez, seamos #MásEnMeta. Este es mi diario de entrenamiento. Camino al Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP.

Pese al viento, pese a la pandemia que recortó considerablemente la participación, pese a que no hubo récords de postín, pese a todos los obstáculos, València volvió a brillar y con ella, brillamos los más de 12.000 corredores que cruzamos la meta. Algo que yo hice después de 4 horas y 28 minutos. Nunca olvidaré mi décimo maratón. Y no por la marca, superior a lo que me había propuesto (pero, la verdad, no era el día para hacer récords), sino porque tuve el honor de compartir 42,195 kilómetros con tres grandes amigos. Hasta ahora, todos los maratones los había corrido en solitario (no me importa, me gusta la soledad del corredor de fondo) pero correr un maratón en ‘equipo’, compartiendo sufrimiento, risas, dándonos ánimos los unos a los otros, ha sido algo muy especial. Junto a mí corrían Pilar, Carlos y Fede. Tres Grandes. La euforia, la alegría de volver a estar corriendo un maratón en València después de un triste 2020 sin carrera popular se respiraba en el ambiente. A lo largo de todo el recorrido fuimos hablando (chapurreando en distintos idiomas) con corredores llegados de todo el mundo. Y cada uno con su sueño por cumplir, cada uno con su historia y todos alabando València y su maratón.

El viento nos hacía luchar, nos hacía apretar los dientes, demostrar más que nunca que no estábamos dispuestos a rendirnos. Y no lo hicimos, los cuatro cruzamos la meta victoriosos. Porque llegar a esa pasarela azul, sentir todo el calor del público en los últimos kilómetros, la emoción de saber que lo vas a lograr, te recompensa de todo esfuerzo, de todo sufrimiento, de todas las semanas de entrenamiento. Cuando cruzas esa meta te sientes vencedor, te sientes más fuerte, casi hasta mejor persona. Una meta mágica que este año cambiaba de escenario pero si cabe era aún más espectacular que nunca. Tras cruzar el arco con los brazos arriba emocionada, me recibía con un abrazo Paco Borao, siempre tan cercano y tan atento. Luego, más adelante, nos esperaba la medalla. Ese simbólico trofeo que tanto significa. Tras colgárnosla al cuello, mi amiga Pilar y yo nos mirábamos y en ese momento no podíamos evitar las lágrimas y nos fundíamos en un abrazo. Luego llegarían muchos más, con Carlos, con Fede. Hace 20 años fui a ver a Carlos llegar a meta de su primer maratón, ayer tuve el honor de correr con él su último, ‘The last’, como anunciaba en su dorsal . En las gradas de meta, como siempre, me esperaba mi club de fans, mis tres grandes apoyos; mi marido Javi y mis hijos, Iván y Víctor, siempre tan orgullosos de mí que me impulsan a dar lo máximo, a seguir adelante. Antes en el kilómetro 31 estaba mi padre, para ayudarme a vencer al muro. Y muchos kilómetros antes, en el 5, mis compañeros del CA Navajas que no fallan ni un año a su cita con el Maratón colaborando como voluntarios. Allí estaban Pepe Genovés, Valentín, Rafa, Encarna... siempre animando y con el mayor de los entusiasmos. También Esther, otra 'navajera' que esperaba para vernos pasar en la Avenida del Puerto. Y a lo largo de todo el recorrido, decenas de gente anónima que sin conocerme me transmitían todo su apoyo ¡vamos Pilar!. Gracias a todos.

Los próximos días caminaré como un pato, las escaleras me parecerán una tortura. Pero habrá valido la pena. En los momentos duros reconozco que pensé ¿y por qué no retirarse ya con 10 maratones, una cifra redonda?. Pero sé que en unos días volveré a pensar en sentir de nuevo todas esas emociones que ayer me embargaron. Y al fin y al cabo, ya estoy inscrita al Maratón de Castellón, así que... habrá que ir, ¿no?.

