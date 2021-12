El fútbol español está viviendo una decadencia de resultados y al mismo tiempo una polémica por semana entre LaLiga, la RFEF, los grandes clubes, los pequeños y los que se empeñan en ser protagonistas cada semana que pasa. Un circo mediático en el que muchos dependen de la firma del acuerdo CVC, que se realizará en la jornada de hoy, mientras el Barcelona, Athletic y Real Madrid se empeñan en fastidiar y poner trabas. Eso en los despachos. Sobre el césped por un lado el cuadro culé cae eliminado en Champions y se marcha a la Europa League en plena decadencia de juego e idea. Estaba claro que Xavi en dos días no iba a poder arreglar lo que Bartomeu se encargó de destrozar en unos cuantos. El Atlético también sudó tinta para pasar a la siguiente fase y necesitó de un poco de fortuna para meterse en octavos. El Sevilla, peleando arriba en LaLiga, se va también a la Europa League tras una desastrosa fase de grupos. Y en el Valencia, mientras espera al acuerdo ‘impulso’ para ‘recuperar’ la ATE, se resiste a mirar de lejos fracasos y aciertos europeos cruzando los dedos para al menos disfrutar de alguna de las competiciones el próximo año.

Desde el adiós de Marcelino y la llegada de Celades, un novel en los banquillos, se ve por la tele y ha bajado el nivel de exigencia más rápido de lo que parece. Esas luchas forzadas por el cuarto puesto ahora son por entrar en Europa. Eso demuestra el bajón del club. Porque de igual modo que a Marcelino no se le podía exigir mucho más a Bordalás tampoco ahora se le pueden pedir milagros. Hay equipo para entrar en Europa, sí. Pero no hay fondo de armario y es una evidencia. Ambos son exigentes y su pelea en los banquillos con aquellos Valencia-Getafe eran producto de un carácter idéntico y de batalla. Al menos en el banquillo, a diferencia del palco, Mestalla sí se siente representado.