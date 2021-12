No dieron señales con el inicio de la caducidad de la ATE, pero a los embajadores de Peter Lim les faltó ayer tiempo para pedir una reunión formal con la Generalitat. Para eso y para que se supiera antes de la manifestación. Se dieron prisa y lo airearon incluso antes de que el correo a Presidencia estuviese enviado. Y es que, como explicaba José Benet, el socio número uno, la protesta no es la solución pero sirve y además mucho. La reunión es el primer logro de la marcha. Después del fiasco de la del dos de marzo, Anil Murthy y Ximo Puig volverán a sentarse. Y esta vez, por narices, será diferente. Con la afición en la calle y LaLiga al acecho, la propiedad del Valencia CF ya no tiene ningún margen. Se comprometieron a mostrar el proyecto de estadio cuando estuviese aprobado el plan de CVC y el marcaje ha sido tan estrecho que lo van a tener que hacer nada más les den fecha y hora. Sin embargo, llegados a este punto, más que bocetos, lo que hay que exigirles son garantías y avales. Dinero contante y sonante que incluso Caixabank podría estar dispuesta a adelantar, con la documentación del fondo de inversión como garantía. Todo por reanudar las obras cuanto antes. Es la única vía de escape posible para Meriton. Solamente así podrá aspirar, por cierto, a una prórroga más allá del año 2025 para acabar las actuaciones.

El día después Más allá de las caras conocidas que no van a estar porque se han borrado, el foco debe estar puesto hoy en los que sí van a hacerlo y en el poder de convocatoria real de los organizadores. El día importante, sin embargo, será mañana. Con o sin estadio y ganando, empatando o perdiendo ante el Elche, es cierto y se sabe desde antes del verano que el tiempo de Lim ha terminado. Pero de lo que se trata es de que la exhibición de músculo en la calle repercuta de manera directa en la puesta en marcha de soluciones a nivel societario. Es importante un golpe en la mesa desde el civismo y lo es aún más tener claro qué hace falta para precipitar un cambio y qué condiciones son necesarias. La presión y el altavoz están. Y va a continuar igual en Mestalla. Los planes del Valencia CF con el dinero de CVC y lo que le pedirá la Generalitat Esperanza La salvación del Levante no está tanto en el banquillo como en sus jugadores. Desde el último terremoto han pasado y a la vez no han pasado muchas cosas que explican porqué Alessio, una apuesta esta vez sin unanimidad en la votación del Consejo, ha pasado de interino a primer entrenador. La mayoría tienen que ver con el vestuario y una situación anómala contra la que hay que luchar mientras la salvación siga a tiro. Mientras así sea, prohibido arrojar la toalla.