Me preocupa más mañana que hoy. Lim ha conseguido lo imposible, unir al pueblo de Mestalla en su contra. El valencianismo histórico está acostumbrado a que cuando la mayoría dictaba sentencia con la bajada del pulgar, el presidente quedaba a la intemperie. Pero en el fútbol moderno no manda quien se sienta en el sillón principal del campo sino el que tiene más acciones. Por tanto, algunos ya advertimos que Singapur quedaba muy lejos para que llegue el sonido pirotécnico cuando las cosas van mal dadas.

El silencio cómplice de Aurelio Martínez y Amadeo Salvo los hace más responsables aún de la tragedia del Valencia. Y también a aquellos patronos de la Fundació VCF que votaron a favor de la peor propuesta y todavía no se han arrepentido públicamente. No hay que olvidarlo. Por eso hoy recuerdo a Federico Varona. Nos cruzamos poco, no obstante, siempre me recuerda aquello de “estabas avisado”. Cierto que el tiempo da y quita razones, sin embargo, en aquellos días tan polarizados perdimos una ocasión única. Varona no quería vivir del Valencia como otros, por eso cuando los amigos de Salvo activaron una feroz campaña contra él, se hizo a un lado.

Como no se trata de enumerar las ocasiones perdidas, hay que tener claro que Lim no se va a ir a casa, porque ya está en su casa. Además, hay que bucear un poco en la idiosincrasia singapurense para conocer su marcado espíritu de resistencia al extranjero, tanto bajo el dominio británico, como en la ocupación japonesa. En Singapur -literalmente ‘la ciudad de los leones’ en malayo- no entienden al valencianismo. Nos consideran sus súbditos, y aunque algunos se comportaron como tales en el vergonzoso recibimiento, lo mejor es que también desconocen la esencia resistente de Mestalla.

Plantear la situación actual como una simple batalla entre Lim y nosotros es un error. No se trata de ver quien hace más ruido, sino quien juega mejor sus cartas. Así que mañana, una vez pasada la euforia de hoy, alguien debería pensar cómo se recupera el Valencia. Y eso solo tiene tres palabras claves: millones de euros. Como no veo a ningún valencianista comprando vales de 1.000€ para recuperar el ‘sentiment’, ni a diez de los mejores empresarios valencianistas poniendo quince millones cada uno, únicamente queda la vía judicial, y esa es muy lenta.

Hay que ir siempre con la verdad por delante, y en esta ocasión todavía más porque el aficionado está harto de engaños. Recuperar el Valencia está muy complicado, porque encima Javier Tebas, o sea LaLiga, es un aliado estratégico de Lim. Hay que armarse de paciencia y, sobre todo, consensuar un líder alternativo. El gobierno en la sombra existe, pero mientras todo el movimiento a favor de rescatar Mestalla sea solamente gritar no habrá nada que hacer.

Es el momento de que la plataforma que ha organizado la manifestación de esta mañana se convierta en alternativa accionarial y financiera, y que además de pasearse por las instituciones -eso sirve de muy poco- empiece la ronda de contactos con los pocos que pueden ofrecer una oferta real a Lim para que venda su paquete mayoritario de acciones. Mientras tanto, hay que reconquistar la Fundació VCF. Ese debe ser el primer objetivo.