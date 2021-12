Decía el bueno de José Benet, el socio número uno del Valencia, que la manifestación contra Lim no será la solución. Y no le falta razón. Lo que sí va a conseguir el 11-D es multiplicar los decibelios de las protestas y cocinar un caldo de cultivo para que sigan pasando cosas. En la calle o en los juzgados. De nada vale quedarse hoy en casa. Me quedó claro al hablar con uno de los dos valencianistas que fueron a recoger la pancarta que hoy encabezará la marcha. Se llama Tonet y lo tenía muy claro: «Yo vivo en Huelva, me he cogido unos días de vacaciones y he venido para la manifestación. No es fácil explicar lo que pasa desde fuera de València, pero es importante que la gente sepa que aquí hay un problema. Yo vivo fuera y no te enteras de nada por los medios nacionales. Es importante que la protesta salga fuera de la ciudad y llegue a muchos sitios para que la gente se pregunte ‘¿Qué está pasando en el Valencia?’». Hoy no queda otra que hacer ruido. El Valencia CF y sus aficionados merecen ser escuchados.