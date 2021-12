Empezó el día con la marcha y acabó con marcha. El reflejo de que no está reñido protestar por la gestión y animar al equipo hasta la saciedad. Ese relato de que lo primero despista a los futbolistas y genera cierto desconcierto no solo esta caduco sino que no tiene ningún tipo de base. El día del Atlético, con los primeros pitos en el minuto 19, se empató. El del Rayo llegó justo tras el gol y ayer volvió a ser una muestra más de que un minuto -o dos porque es uno por parte- deja paso a 88 en los que dejarse la piel para estar con los suyos. Y el valencianismo ayer respondió. Lo hizo primero en las calles. A las 12:00 el paseo de la Alameda empezó a jugar el encuentro y de alguna manera fue ese impulso para el resto del día. Un 11 de diciembre largo y de muchas emociones. La primera fila de esa manifestación fue emocionante. Pepe, seguidor y protagonista en la primera manifestación contra Meriton, repitió y vibró con la unión de más de 15.000 personas. También Cañizares fue ejemplo de honradez poniendo el pecho en la primera fila de otra de las pancartas. Se echó en falta incluso la presencia de más exjugadores, sobre todo aquellos que disfrutaron Champions y vivieron una gran época del club mientras ahora los objetivos son muy distintos.

Diakhaby... qué escándalo El triunfo de de este sábado tuvo en Cillessen y el central francés a sus dos grandes protagonistas. El primero de ellos está demostrando que no es peor portero que Neto, aunque el eco del brasileño y la buena etapa defensiva de aquel Valencia distorsionen la realidad. Con Diakhaby sin embargo yo confiaba bastante menos y está respondiendo en un momento de máxima exigencia. La semana del Camp Nou, más allá del KO, Bordalás acabó muy contento con él y ahora, el francés responde. Y que dure.