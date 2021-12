Meriton va a conseguir que el valencianismo salga por tercera vez a la calle. A este paso nadie irá a Mestalla sin su cartel de ‘Lim go home’. El futuro del Valencia es amarillo Libertad. Cerrarle las puertas de la Junta al pequeño accionista es una falta de respeto a la afición.

Es una muestra más de desprecio hacia un valencianismo que quieren hacer pequeño al mismo tiempo que se hace grande con las manifestaciones contra Peter Lim. Aún es más grave que, según Libertad, la propiedad ofreciera una «caución indemnizatoria de 100.000 euros» como alternativa a la aceptación de las medidas cautelares que solicitó la plataforma.

No todo tiene un precio en el mundo del fútbol. Meriton lleva desde 2014 en València y todavía no lo ha entendido. Como tampoco entiendo que muchos de los que se hicieron la foto ayer en la Asociación de Futbolistas del Valencia no se sumaran a la manifestación del 11-D. El valencianista de pie necesita a sus ídolos más que nunca.