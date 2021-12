Faltó tiempo para airear la reunión con Ximo Puig después del acuerdo con CVC. Y volvió a ocurrir lo mismo este lunes con la decisión judicial que tumba la posibilidad de acudir a la próxima Junta con nueve acciones en lugar de 3.598. Son, una a priori y otra a posteriori, las dos únicas reacciones de Peter Lim después de que más de 15.000 personas se manifestaran el sábado en su contra. Esta vez no ha habido tuit conciliador ni nada que se le parezca como consecuencia de lo que ha sido un levantamiento en toda regla. No lo ha habido hacia afuera, pensando en la repercusión internacional, ni tampoco hacia adentro, donde a estas alturas solo los convencidos lo seguirán siendo. Con la batalla social de la calle y el estadio del todo perdida, independientemente además de lo que ocurra en el campo, la política de Lim pasa desde hace tiempo por seguir sacando músculo en la judicial y en la accionarial.

El camino no va a ser corto ni de rosas pero 72 horas después del 11-D, todas las plataformas que lideraron la protesta son conscientes de los siguientes pasos. A partir de ahí, entre las visiones más románticas y las más realistas, de lo que se trata es de seguir haciendo causa común. Todos los bandos emitieron por la misma frecuencia y eso debe servir para que el mensaje llegue alto y claro allá donde sea necesario. Para sentarse en una mesa, que debe ser el medio para conseguir el fin, Lim pondrá muchísimas condiciones. Entre ellas estarán las que tengan que ver con el decoro que a él le he faltado en el caso de una posible salida. Como empresario que es, aunque por sus acciones y omisiones a veces no lo parezca, su marcha no será a las bravas ni sin como mínimo recuperar su inversión. No queda otra que repartir cartas y ponerse a jugar por el Valencia CF. Más allá del ideal de recuperarlo para los valencianistas, que ojalá, siempre será mejor que el actual dueño acepte un comprador a que lo busque él.

Bochorno

Patético es poco y suerte para la UEFA que el espectáculo fue telemático para que no se vieran las caras rojas de vergüenza. Lo que ocurrió en "los sorteos" de la Champions League fue de chiste. Una chapuza más que un "problema técnico con el software". Tan lamentable que, si al Real Madrid le da por acudir al TAS y denunciar lo que considera una "adulteración flagrante", no habría que descartar un tercer sorteo antes de que los partidos se jueguen en febrero y marzo. Sin embargo, hay que reconocer que una vez metida la pata lo justo fue que se repitiera. Florentino volvió a retratarse prefiriendo jugar antes contra el Benfica que el PSG. Y el Villarreal, elegante, sabedor de que lo importante es estar con los grandes, ya sea el City o la Juve.