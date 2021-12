Pues no. Aunque sigue siendo un misterio cuánto, ya está claro y se veía venir, porque no solo es para eso, que Lim no aprovechará la posibilidad de destinar hasta el 85 por ciento del dinero de CVC a retomar las obras de Mestalla. Está confirmado que un pellizco de este ‘gordo’ de Navidad será para la Ciudad Deportiva de Paterna. Y es de esperar que a partir de ahora, entre otros, vayan trascendiendo proyectos menores más allá del estadio. A la espera de Ximo Puig, escocido todavía y con razón desde la última visita en marzo, la huella en el Registro de Hacienda es el primer acto del que hay noticias fehacientes después de aprobarse la lluvia de millones. El presidente de la Generalitat ha dejado claro que, si es que finalmente lo hace, no volverá a recibir a Anil para ver bocetos sino garantías, hechos y no gestos. Y, en la línea de lo dicho por Martín Queralt, es importante aquí recordar que quien va a recibir el dinero de LaLiga Impulso es el Valencia CF. El propietario, mientras no se demuestre lo contrario, sigue sin salirse del margen de inversión mínimo y ahora más que nunca se hace necesario marcarlo muy de cerca.

Guerra desigual Más allá del cruce de comunicados y de quién lleva la razón con los 100.000 euros de la caución, con el rifirrafe ha vuelto a quedar claro lo complicado y caro que es batallar contra Meriton, la asfixia económico-jurídica y el rodillo accionarial con el que va a disolverse todavía más el objetivo del cinco por ciento... Además de las de la calle, esas son también reglas que forman parte de un juego en el que hay que poner en valor el esfuerzo y lo conseguido. Exfutbolistas Nadie está obligado a actuar como un héroe y hay que respetar a los que no lo son o a los que sencillamente prefieren hacer las cosas de otra manera y no serlo. Y no hay que criminalizar tampoco, para qué engañarse, a los que tal vez se hayan puesto de perfil porque egoístamente nunca se sabe... Aunque en el foco están ahora los exfutbolistas, lo cierto es que no fueron los únicos a los que en estos días se ha echado en falta. Cada uno es libre de elegir su estrategia.