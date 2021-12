Con la Navidad de fondo es época de pasar lista y saber quién se ha portado bien. En el caso de Meriton no hay dudas. La manifestación del pasado sábado demuestra que son muchos los que están en contra de una gestión que, sin saber lo que ocurrirá en el futuro, hasta la fecha es deficiente.

Lo es porque a su llegada prometieron tener el estadio para el centenario y no lo tuvieron. Y ahora si Lim y compañía, con el dinero caído del cielo del fondo CVC, arrancan las obras del estadio, no será para felicitar a nadie sino para simplemente iniciar algo que estaba prometido a su llegada. Es como cuando pides algo por internet, pagas para recibirlo a los cinco días y no llega. Al final te lo dan tres meses tarde. Todavía lo necesitas, sí, pero no cuando te lo habían prometido. Y eso es lo que pasa con el Nuevo Mestalla.

De momento, los primeros pasos con ese dinero del fondo irán para el suelo de unos terrenos que hay anexos a la Ciudad Deportiva. También deberá desbloquear ese inicio de caducidad de la ATE. No queda otra si quieren cumplir años más tarde. Ojalá así sea. Pero que no se venda como un milagro desde Singapur. De momento el pedido sigue en camino.