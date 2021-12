La propiedad del Valencia CF, con unos números dramáticos y en el peor momento de Lim, no solo va a pasar hoy en la Junta su rodillo. Además lo va a hacer más grande y se permitirá que sea a puerta cerrada. Delante estarán apenas una decena de accionistas con el encargo moral de que la voz de miles de valencianistas no se quede precisamente en la calle. En esta situación de desequilibrio está el germen de que las plataformas que lideraron el sábado una manifestación de 15.000 personas hayan apuntado como tabla de salvación a los bancos y en mayor medida a las instituciones. No porque se hayan olvidado de lo que pasó, sino porque el reto es mayúsculo y cualquier ayuda es poca. La realidad, sin embargo, es que Ximo Puig está en lo cierto cuando viene a recordar que entre sus funciones como presidente de la Generalitat no está el de serlo también del Valencia CF. La postura de exigencia a raíz de la caducidad de la ATE, aun así, sigue siendo tan firme que cinco días después de haber recibido un correo sin más detalles todavía no hay contestación ni hueco en la agenda para recibir ya se verá a quién y quién. Las instituciones forman parte de ella pero no son la solución. Una vez se ha dado el primer paso con la movilización popular, el siguiente debe ser el de apuntar bien el tiro en busca del dinero necesario para ponerle fecha a la caducidad de Lim en València.

INCENDIO Si hay que hacer caso a lo que Quico Catalán dijo en el vestuario, el Levante no volverá a cambiar de entrenador esta temporada para que los jugadores sigan haciendo el ridículo... El calentón por el bochorno llevó al presidente, responsable en muchos casos de haberlos malcriado, a decirles eso y mucho más después de que no mostraran orgullo ni cuando les cantaron «a Segunda». Con el prometedor Alessio en mitad del incendio, al equipo se le viene reclamando desde hace mucho su cuota de responsabilidad más allá del banquillo. Sin embargo, la profunda crisis responde a muchos factores y errores encadenados. No hay cortafuegos, las llamas avanzan y ahora está siendo Quico quien más se quema.