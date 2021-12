Once representantes dentro y miles de accionistas fuera. La realidad es que Meriton ha rizado el rizo aumentando el número de acciones necesarias para estar en la Junta en otra muestra más de que le interesa más alejarse del ‘pueblo’ que mostrarle respeto. Enfada tanto o más que cuando a Anil le dio por mandar callar a la grada o ese baile de Joey Lim en el Reale Arena. Para eso no hay comunicados que valgan. Sí sacan pecho cuando consideran y para otras situaciones que, en condiciones normales, poco tienen que ver con los que se gastan el dinero año tras año y llenan las gradas. Esto último ocurre cada vez menos. Si Meriton se ha encargado de alejar al aficionado de la Junta General de Accionistas del día de hoy, la grada ha hecho lo propio viendo la reacción de una propiedad que tiene que reflexionar. La manifestación fue el primer paso. Hoy a partir de las diez será el siguiente. Y lamentablemente no parece que el último.