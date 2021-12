Se conoce como efecto Streisand, por la actriz que denunció unas fotos que pasaron de inadvertidas a virales, cuando un intento de censura como el que condenó este jueves la Unió de Periodistes por la Junta del Valencia CF no solo fracasa estrepitosamente sino que, como fue el caso para Peter Lim, se vuelve en su contra y por multiplicado. Como consecuencia, salvo por Vicente Vallés, de la depuración de los minoritarios, durante tres horas y media la voluntad popular de más de 2.141 accionistas y miles de aficionados se concentró en una decena de voces cualificadas que trasladaron fielmente las de la calle hasta el Palco VIP de Mestalla. Es cierto que fue un derecho a la pataleta porque Lim arrasó en la votación, pero volvió a quedar claro que al dueño solo le respaldan las acciones. Y fue muy sintomático que en su nombre hablase más el abogado del Consejo que el presidente mientras se formulaban preguntas que no obtuvieron respuestas salvo un discurso de promesas, vaguedades y futuros proyectos. Más allá del plan para evitar la liquidación y los que se basan en CVC, todo eso difícilmente alcanzará para la bola de partido frente a unas instituciones que no se entrometerán pero son responsables de las condiciones del suelo tanto del estadio de bajo coste por acabar como del que está por derribar. Del todo relevante que uno de los titulares lo aportase Inma Ibáñez desde la mesa presidencial: “Vivimos en la cuerda floja y la vida del director financiero de un club no se la deseo a nadie”.

Consejo en Orriols El bueno de Alessio se ha sentado en el banquillo en unas circunstancias muy adversas y hay que agradecerle su valentía e ilusión. Pero la falta de plan es del todo impropia de un Levante que con Quico siempre ha destacado por tener uno y además bueno. La Fundación, que nunca se había visto en unos apuros como estos, se reúne hoy para decidir su voto en la próxima Junta. Y le toca a su presidente, Vicente Furió, invitado como es habitual en el Consejo en el que ayer se preparó la cita ante el resto de los accionistas, arrojar luz sobre porqué hacerlo en un sentido o el otro.