Estas líneas deberían remarcar hoy la ilusión que supone el poder vivir un nuevo Derbi en la ciudad. El Ciutat albergará el lunes un partido en el que casi siempre el Levante le ha puesto las cosas muy complicadas a su vecino, como así lo remarca la historia reciente. Un choque especial para la familia granota que también vive este duelo de una manera especial ante un rival al que siempre ha mirado desde abajo, pero al que ha podido tumbar.

Desgraciadamente, lo que debía una nueva fiesta de fútbol en Orriols, la ha empañado el propio Levante. El choque de Copa ante el Alcoyano ha cavado más hondo la imagen del equipo y ha propinado un golpe muy duro al seguidor granota que amenaza con desconectarse de una temporada que todavía no ha alcanzado su ecuador. La imagen en El Collao fue esperpéntica. El escudo fue pisoteado y el respeto a la entidad fue nulo. Inadmisible. La película de los acontecimientos vividos en Alcoi muestra el tenso momento que ahora mismo vive el club. Ni el propio Alessio Lisci pudo esconder el duro mensaje que trasladó a los jugadores tras la bochornosa primera parte. Al final, Quico Catalán tuvo también un encuentro con los jugadores transmitiendo que hay detalles que no se pueden tolerar en una situación que lógicamente también salpica de lleno al presidente con un proyecto de futuro entre interrogantes y sin la figura entre otras de un director deportivo que pueda definir altas y bajas en el inminente mercado de fichajes. Más leña.

La Copa, que tantas ilusiones ofreció la pasada campaña, ha avivado el hervidero de emociones negativas que ahora mismo rodean al Levante y ha asentado con macizos pilares el pesimismo que no ve más allá que el ya cada vez más asumido descenso. La realidad es que a este Levante no lo reconozco. Lejos queda ese bloque que peleaba, competía y plantaba cara pese a tener un potencial inferior a la mayoría de sus rivales. Esos jugadores que hacían que tanto si se ganaba o se perdía la afición estuviera orgullosa de ellos. Esas plantillas que generaban recibimientos multitudinarios o que hacían quemar kilómetros en la carretera. Lo merecían. Ahora es muy difícil identificarse con futbolistas que muestran más virtudes comentando que jugando, que esperan quemar su etapa en Orriols sin mancharse demasiado, aquellos que se ven obligados a pedir disculpas huecas, o los que nunca han evidenciado apego y compromiso pese a ser el mejor pagado de la historia. No sé si han sabido alguna vez lo que es el Levante, pero si piensan que sí, están equivocados. Ahora veo con nostalgia esos años en los que era muy grande ser pequeño. Un lema que ahora mismo está en el limbo.

Mantenerse en Primera División no es sencillo y un mal año lo puede tener cualquiera. Precedentes hay, y muchos, de clubes que han descendido de manera inesperada. Lo que ocurre es que hay formas y formas. Tirar la toalla en diciembre es algo inconcebible y ahora toca exigir profesionalidad, orgullo y compromiso. La dignidad nunca puede quedar mermada. Recuerdo que a inicios de temporada pedía ser ambicioso y no caer en esa auto complacencia que se había implantado cuando el Levante miraba a Europa y que causaba el vértigo suficiente para caer. Ahora el paisaje es totalmente distinto porque es una posición de supervivencia. Lograr la permanencia con la peor racha de partidos sin ganar en 92 años de historia de LaLiga sería un logro de locos, difícil de creer ahora mismo. El Levante ha perdido una gran oportunidad de asentarse con miras más altas y dejar atrás por fin el famoso yunque de la adversidad.

Ganar el lunes daría un soplo, insuficiente pero capital. Una victoria por el club, pero sobre todo por su gente, porque más allá de que sea contra el Valencia es vital que al menos por un día el lazo no se pierda para siempre y que el aficionado granota se vaya a casa con una media sonrisa. Háganlo, inténtenlo, por ellos. No más bochornos.