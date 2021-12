El Valencia CF tiene en mente ampliar la Ciudad Deportiva de Paterna y es inevitable pensar en Carlos Soler en unas semanas en las que se habla mucho de su renovación y de la de José Luis Gayà. Si alguien ha disfrutado de Paterna y significa cantera son los dos jugadores. Proyectos formados por valores y por fútbol para ser ejemplos en el primer equipo y que curiosamente, a un año y medio de terminar contrato, no han renovado todavía por el club. No hay dudas, lógicamente, que el dinero importa. Pero en el caso de Soler y de Gayà el proyecto es aún más importante. Se habla mucho de eso y aunque se puede hablar en algo y soltar el tópico de ‘si son valencianistas se quedarán’, no todo es eso. Los dos de hecho han colocado al Valencia CF como su prioridad. Gayà de hecho ya lo ha demostrado desde que debutó con el primer equipo y se mostró al mundo de la mano de Nuno Espírito Santo con un recital partido tras partido. El Madrid fue uno de los que vino a por él y dijo que no. Por eso no hay dudas de que con una plantilla potente y con Europa de por medio, el de Pedreguer lo tiene claro. Con Soler tampoco se puede dudar. Y además es obligatorio darle la vuelta a la tortilla. Porque con los canteranos a veces se usa eso de ‘si sienten el escudo que renueven’ pero también hay que recordar que tener a jugadores top vale dinero. Y eso es una obviedad. Por eso si no se puede pagar su caché sería entre otras cosas porque la gestión de Meriton no da para pagar como toca a unos futbolistas que han crecido tanto que son hasta potenciales titulares en la selección española, semifinalista de la última Eurocopa. En ese sentido se antoja fundamental que la apuesta por Paterna no sea solo comprando unos terrenos en una subasta pública. También va de apostar por futbolistas y tener un proyecto. Para eso hay que entrar en Europa sí o sí.