Qué largo es un fin de semana en el que no juega tu equipo... No me acostumbro a esto de las jornadas interminables. Mucho menos en una semana en la que la cosa ha estado movidita en el Valencia CF. La ‘Junta del candado’ del pasado jueves eclipsó a la Copa y ha centrado toda la actualidad. La síntesis era la misma que antes de ese día, la fuerza de Lim en el club es accionarial. Anil habló de «hechos» para cambiar la situación... y el estadio es la última oportunidad de cumplir con las instituciones y la afición, aunque sea por CVC, pero que sea.

Por eso estos nueve días sin partido han sido tan poco llevaderos. Ahora llegamos al lunes y toca un Derbi, pero no es uno más. Entre pitos y flautas el Valencia tiene la oportunidad de ponerse a dos puntos de la Champions a falta de una jornada para llegar al ecuador. Seis partidos sin perder en Liga y dos victorias consecutivas es el bagaje de un equipo al alza. Ganar El Derbi es un paso muy importante para ‘soñar’ con Europa.