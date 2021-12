El Derbi no terminará con los dos contentos. Es imposible. Sí podría hacerlo con ambos enfadados. Uno más lejos de Europa y otro viendo como el cuento de la salvación agota capítulos. Paradójicamente Valencia y Levante están ‘vivos’ en ambas contiendas particulares. Ni esa racha con un solo triunfo en 10 partidos mató las aspiraciones de los hombres de Bordalás ni tampoco llevar 18 jornadas consecutivas sin ganar ha matado las de Alessio y compañía. En ambos casos hay motivos para creer, sobre todo en el de Mestalla.

Soler, Gayà y compañía tienen argumentos para confiar, mientras que en el caso granota es una moneda lanzada al aire. Pero yendo por partes, Bordalás, desde casa, ha puesto firmes a los suyos y les ha dejado claro lo importante que es ganar el partido del Levante mirando el calendario que aparece después. No hay dudas de que es el momento. Mientras la Real Sociedad se cae, el Rayo no frena, el Betis va como un rodillo y el Barcelona al ‘tran tran’ pero ahí está, la sensación es que la pelea por Europa va de fallar poco e ir ganando ‘mini ligas’ de cuatro-cinco partidos. El más fiable ahí se lo llevará. Mientras, en el bando granota, la realidad es que el Derbi puede llegar al minuto 90 con el Ciutat en pie celebrando estar a cuatro puntos de la salvación.

Y sin ser hipócritas, el levantinismo no firmaba eso en julio pero a estar alturas se firma con sangre visto lo visto. Ganar un partido de 18 y tener al Elche, que perdió en el Camp Nou, a tiro es un regalo inesperado. El gran problema es el de las últimas semanas. Fiar todo a un ‘algún día se ganará’ y mientras no llega. Es innegable también que, con la situación económica que manejan ambas entidades, alcanzar el objetivo a final de temporada no es que sea innegociable, es que es el motor para no sufrir más de la cuenta dentro de unos meses.