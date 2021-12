El fútbol tiene mil relatos en cada partido y cuando juega Diakhaby él solo se convierte en una historia con un capítulo en cada segundo. Su noche empezó con un tackle salvando una contra y un balón aéreo sacado sin más problemas. Sus primeros minutos fueron los de ese Mouctar que enamora en redes y que ha cambiado la opinión de todos en cuestión de un mes. No por el futuro, pero sí por el presente. El francés parecía ser ese jugador imposible de recuperar y la lesión de Paulista, la mano de Bordalás y esa dosis de confianza han hecho el resto. El Derbi de la primera media hora no se entiende sin él. Excelente en casi todo hasta que apareció un penalti ‘made in Diakhaby’. Un brazo estirado que no controla, un poco de mala suerte y un gol en contra. De nuevo el murmullo en torno al francés y la moneda saliendo cruz. Pero si alguien -o mejor dicho alguien- que se parece a ese Diakhaby que atrae todo dentro del área es el Levante.

El Ciutat miró la alineación y celebró la valentía de Alessio. Pubill de lateral sentando a Coke, que estará triste porque la Copa del Rey se esfumó y en liga parece tener cero posibilidades de tener minutos. También adelantó a Miramón. Y esa apuesta salió a la perfección. No tanto todo lo demás. El 2-0 inicial llegó con ese rebote directo a la mano de Diakhaby y un tanto de Roger ante una defensa ‘levantinizada’. A partir de ahí, el Derbi fue un combate de golpes continuos y en esas tiene las de perder siempre el conjunto granota. No había nadie sentado en el sofá, en la silla, escuchándolo por la radio o siguiéndolo por la web de Super que no pensara en que ese marcador podía dar la vuelta. Y aunque en el fútbol los tópicos no siempre se cumplen en el caso de Orriols este año sí. El líder ayer fue Guedes pero podría haber sido cualquier protagonista. No era el quién, sino el cómo. Y fue con una remontada tan esperada como dolorosa en el bando granota y con un toque afrodisiaco en el valencianista. Tanto es así que una vez terminó el partido me acordé de esa frase que me decía mi madre cuando era un chaval: ‘la alegría va por barrios’.

La noche se apagó antes de ver a los últimos dos protagonistas. Racic dando la nota con la roja más buscada en años (no más que la de Casemiro hace dos días eso sí). Se vistió del actor pesado y que cae mal al espectador incluso estando en el lado bueno de la historia. Por último Soldado. En Alcoi se encaró hasta con el aparcacoches (si lo había) y ayer vio una bronca y allí que fue. En el campo no está tan vivo este año y eso que dio una asistencia que no valía ya para mucho. Al menos los entrenadores sí tuvieron cabeza en rueda de prensa. Bordalás, un señor en la victoria. Alessio Lisci, un ejemplo también en la derrota.