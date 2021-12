El 2021 se cerró a nivel deportivo para el Levante con los peores registros imaginables. El nuevo golpe sufrido ante el Valencia en el Derbi evidenció los ya incontables problemas que tiene un equipo que da la sensación de haber dejado de creer desde hace ya tiempo.

Fue doloroso volver a ser testigo del desfile de seguidores tras el gol de Guedes con la cabeza mirando al suelo. Silencio y resignación. Es este, otro frente que se abre para el Levante, el riesgo del desarraigo. El gran trabajo realizado estos años atrás con la captación de una hornada de seguidores infantiles y juveniles amenaza con venirse abajo. Estos últimos meses están siendo una penitencia para el abonado y simpatizante granota. Toda la labor hecha está en peligro de derrumbe con un optimismo que queda más como mensaje formal que como posibilidad tangible. En época de regalos, al Levante sólo se le puede dar carbón, y del amargo.

La energía de Lisci no ha contagiado a una plantilla que no transmite nada. Mismos defectos groseros en defensa, falta de puntería, que se traslada incluso en los penaltis, y bajón de forma alarmante de jugadores con contratos sobredimensionados, fruto de una planificación errónea y de asesoramientos perjudiciales. El joven técnico italiano ha llegado al banquillo con la incertidumbre de saber si es una interinidad o una continuidad con más tiempo por delante. Pese a que el recibimiento fue recibido con relativo entusiasmo a nivel social, no hay que olvidar que Alessio es un entrenador en crecimiento, con buenos fundamentos pero todavía sin ese poso que otorga la experiencia. El vestuario, visto lo visto, no le va a ayudar con lo que la complejidad se hace más grande. No hay que tirar la temporada por la borda porque no sería profesional, pero sí tiene Lisci en la mano la decisión de alinear a la gente comprometida. Para ello no debe importar el DNI. No fue casualidad la puesta en escena de Pubill por delante de Coke o Miramón, o la desaparición de Vukcevic entre otros. Si en Villarreal han de jugar más canteranos, que lo hagan. El resto han tenido oportunidades y el bochorno ha sido mayúsculo en algunos casos. Una camiseta y un escudo han de respetarse y esta campaña, algunos integrantes han evidenciado que no han estado a la altura de un club humilde, pero al que hay que honrar.

Es una evidencia que este Consejo se caracterizaba por acertar en la mayoría de decisiones, ahora, los errores se acumulan. Errores flagrantes que condenan el presente y el futuro. Traspasos congelados y que ahora lastran, renovaciones fuera de mercado o salidas precipitadas han dejado las arcas debilitadas. No dudo de la capacidad de Quico Catalán. En años pasados su gestión fue buena y otorgo estabilidad en un club acostumbrado a los vaivenes, pero es lícito pensar que el agotamiento es evidente y que su capacidad resolutiva en este momento de crisis general está en duda. Es clave democratizar, escuchar y dejarse ayudar. El actual Consejo necesita aire fresco. El problema va más allá de que en Orriols no recuerden la última victoria o de que la suerte haya sido esquiva. El mal es desgraciadamente mucho más grande y necesita un viraje absoluto. El desgaste ha pasado a una grada que ya lanzó un mensaje hacia un presidente que se ha quedado sin escudo. La Junta de esta semana fue un ejemplo más. Quico deberá convivir con una situación inédita para él, con un cuestionamiento permanente de decisiones y al que sólo le podrá salvar un milagro deportivo, al menos, de momento. El discurso de no rendirse no es malo, pero hace falta mucho más, empezando por una dirección deportiva. Estar descabezado lleva a no mirar hacia el futuro. El Levante no está para perder demasiado tiempo.