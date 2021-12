Ha vuelto a ser un año duro pero nos quedamos con las luces antes que con las sombras y sobre todo con la esperanza de estar gracias a las vacunas en el último tramo de la transición hacia un futuro mejor. Y ha sido también un año intenso para todos los que nos reunimos a diario en estas páginas y nuestros soportes digitales. Nos inunda la felicidad de haber sido el periódico deportivo que más ha crecido en España. Y celebramos el acierto de haber elegido no el camino sencillo sino el que consideramos que era el correcto, el responsable y el necesario a la hora de ejercer nuestra labor periodística de manera independiente y rigurosa al mismo tiempo que atractiva y cercana. Nos debemos a nuestros lectores, seguiremos con ellos y llegados a este punto no podemos hacer otra cosa que quedarnos con lo positivo, que ha sido mucho.

Les damos una gracias infinitas a todos los que han creído en nosotros: clubes, deportistas, federaciones, instituciones, partners, anunciantes y, sobre todo, se las damos a Prensa Ibérica, el primer grupo de comunicación del país. Celebramos que la afición del Valencia CF esté tan viva y activa como siempre y que el equipo, aislado de la histórica brecha social con sus dirigentes, se disponga con Bordalás a tocar Europa. Deseamos también que de la crítica constructiva renazca un proyecto ilusionante en el Levante UD, sea donde sea pero mejor si es en Primera. Festejamos los goles de Gerard con los que el Villarreal enderezará su rumbo de aquí a la histórica eliminatoria con la Juventus. Confiamos en la permanencia del Elche. Y para el Valencia Basket, a la espera de que se estrene su nuevo director general, creemos que no hay mejor receta que la cultura del esfuerzo para que La Fonteta vuelva a llenarse. Vayan desde aquí los mejores deseos para nuestro deporte al completo, en especial el femenino, para el que seguiremos sin escatimar portadas. Y, cómo no, para esos proyectos que nos hacen sentir dichosos de esta terreta en la que todo el mundo corre. Para La Casa del Deporte Valenciano no hay un regalo mejor que este. Son días de disfrutar y de estar en familia y vosotros sois la nuestra. ¡Feliz Navidad a todos!