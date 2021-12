Acabar el año en Champions es algo que ni el más optimista imaginaba al salir del Benito Villamarín el pasado 27 de octubre. El equipo de Pellegrini destrozó al Valencia con cuatro goles y sobre todo con una exhibición ante los de Bordalás, que dos meses más tarde están a un partido de meterse en Champions. Es verdad que el Valencia será el primero en jugar y por lo tanto tendrán esa pequeña ventaja, pero ‘que nos quiten lo bailao’. El partido ante el Espanyol es además muy importante por varios motivos.

El primero de ellos está claro: entrar en el Top-4. A partir de ahí hay que recordar el calendario que tiene al Valencia por delante, mucho más complicado con encuentros ante el Madrid en el Bernabéu o contra el Atlético en el Wanda. No será tarea fácil. Pero el efecto gaseosa no puede bajar. El equipo ha demostrado durante todo el curso, incluso en el tramo en el que no hubo victorias, que se dejaban la piel sobre el terreno de juego salvo la excepción del duelo ante el Betis. Y eso debe también dar también un pequeño margen para cuando vengan mal dadas. Porque eso sucederá.

Fichajes

Si Bordalás ha demostrado algo es que con una plantilla con varios ‘pero’ puede hacer un equipo competitivo. La diferencia con Javi Gracia es tan grande que pase lo que pase incluso en lo que resta de temporada son incomparables. El primero bajó los brazos pronto y dejó claro que no confiaba en lo que tenía. Bordalás hasta con titulares de baja y lesionados ha sacado máximo rendimiento.

Por todo eso, y por los resultados lógicamente, el míster tiene todo el respeto. De hecho ya son 12 puntos los logrados fuera de casa. Los mismos que Gracia en toda la temporada. Por todo eso el club tiene que hacer un esfuerzo y hacer un equipo con aún más recursos. El jefe del banquillo lo merece.