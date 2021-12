En el fútbol todo es presente. En los temas que hacemos a diario, conversaciones con los amigos, las ‘puyas’ cuando marca el que siempre has defendido aunque lleve dos meses sin ver portería o la excusa cuando el próximo balón de oro (nótese la hipérbole) se queda por el camino. Cada año tiene ‘mini temporadas’, etapas para héroes, villanos inesperados y actores secundarios más importantes de lo que parece. En agosto la portería era para Mamardashvili y una carta de presentación espectacular. Ahora es Cillessen el que deslumbra y, sin duda, merece la titularidad porque es el mejor portero del Valencia. Pero ese ‘momentismo’ debe servir también para medir y pedir calma. El proceso de aprendizaje del jugador es muy diferente en cada caso. Un ejemplo es Diakhaby. En verano estaba más fuera que dentro y ahora está rindiendo a un nivel altísimo. Y eso no evita pensar que si llega una oferta interesante hay que estudiarla. En cualquier caso, los jóvenes merecen tener especial ‘mimo’. César Tárrega ha dejado detalles, Jesús Vázquez tiene potencial para ofrecer garantías cuando haya lesiones, Koba estuvo imperial en Copa, ante el Atlético y algo más gris ante el Celta y Rubén Iranzo apareció para cumplir contra el Levante más allá de esa jugada polémica. A todos ellos hay que darles paciencia y margen. Y cuando fallen, porque pasará, optar por la crítica constructiva y no destruir. La cantera es el futuro, sino que le pregunten a Soler y Gayà, que también han recibido palos en alguna que otra ocasión.