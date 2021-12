N o es poco, este lío que se avecina, porque como sabemos, la Copa de África de Naciones, la CAN, en su edición 2021 (aunque ya estaremos en el año 2022) se va a celebrar en Camerún, donde Samuel Eto’o ha sido elegido presidente de su federación, entre el 9 de enero y el 6 de febrero.

La FIFA, en su Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, anexo 1, indica que, en el caso de competiciones finales (es decir las que ya deciden el campeón) los jugadores seleccionados por sus equipos, habrán de partir hacia su destino el lunes por la mañana, de la semana anterior a la de la celebración del campeonato.

Así, si empieza la CAN el 9 de enero, domingo, deberían estar los futbolistas en los aviones para el lunes 27 de diciembre, es decir ya... No hubiera costado nada, y seguramente habría evitado conflictos, que se iniciara la copa el día 10, lunes, con lo que los futbolistas habrían tenido que viajar el día 3 de enero.

Pero, por esas 24 horas estamos o estaremos en un problema. Y es que el Foro mundial de ligas profesionales ha enviado, en esta semana que acaba, una notificación a la FIFA y a la CAF (la UEFA africana) indicando que no espere a los jugadores que dependen de sus equipos antes del 3 de enero...

Ese Foro tiene 40 ligas profesionales y no parecen muchas, pero entre sus miembros están Alemania, España, Francia, Inglaterra o Italia, que ya es mucho decir, y que tienen un alto número de internacionales africanos. El Villarreal es un ejemplo de ello, ya que podría perder hasta cuatro jugadores durante al menos un par de semanas, si no más, dependiendo de lo que consigan sus equipos.

La negativa es clara y estamos ante un plante sin precedentes, porque el que la Liga española intentó con las eliminatorias de la Conmebol y que sigue en apelación ante el TAS, por los dos días de más que se añadieron a las convocatorias, no llegó a que los jugadores no se fueran. Aquí, sin embargo, parece que las ligas y los clubes que las conforman lo tienen más que claro: no irán...

Así que podríamos estar en un pulso de órdago e histórico, ya que el no permitir que los futbolistas viajen en el momento previsto lleva a sanciones y esto podrá ser o no importante, veremos lo que FIFA decide si, finalmente, no se viaja el 27 de diciembre, pero en todo caso el reglamento prevé penas por incumplimiento de los plazos.

Las federaciones africanas afectadas ya han dicho que denunciarán a los clubes en cuestión y la FIFA se mantiene callada por el momento, quizá esperando que, como en el caso de La Liga y la Conmebol, la revolución no se produzca... Además de ello, ese reglamento tiene otro punto clave y es que no hay obligación de liberar a los mismos jugadores para dos competiciones finales en el mismo año y, recordemos que el Mundial de Qatar es ahora y, aunque solo haya cinco equipos africanos que se clasifican, podría darse el caso de que, si ahora tienen a sus jugadores, no los tendrían para el Mundial. Es una decisión compleja ya que no se sabe aún quien se va a obtener billete para Qatar.

En fin, que vemos que el lío está servido y será más que interesante conocer sus vaivenes porque, en este mundo en el que se está luchando por el poder y el dinero (Mundial cada dos años, Superliga, etc...), esta no es una batallita sino que prepara grandes peleas futuras. Mientras, recomiendo un cómic de Hernán Migoya y Bartolomé Seguí, ‘Los mares del sur’, adaptación de la novela de Manuel Vázquez Montalbán. Pura delicia. Cuídense y tengan un feliz fin de año. Nos vemos en el 2022.