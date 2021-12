¡Qué blanca ha sido la Navidad para el Valencia CF! Los buenos resultados del equipos y el zarpazo a la ‘zona Champions’ en Liga son dos argumentos de peso para ilusionarse con el grupo que lidera José Bordalás. Pero esto no para y en vistas de completar las fiestas la ‘Campanada’ puede llegar a Mestalla a las 18:30 si el Valencia gana al Espanyol y pasa al 2022 durmiendo en la cuarta posición. Nada tiene que ver el equipo que empezó el 2021 con el que ahora mira a la parte noble tras siete partidos sin perder. De mirar constantemente al descenso a hacerlo a Europa. De la bajo nivel de parte de la plantilla al gran rendimiento del equipo ahora. De no tener un entrenador con carácter a que Bordalás gestione el proyecto deportivo con orden, sentido e incipiente éxito. Siempre centrándose en lo que ocurre en el campo, la conexión del entrenador alicantino con la plantilla y su capacidad de gestionar la misma es como ganar la lotería para el club, dada su situación económica. Los resultados son claros; el Valencia ha vuelto a su sitio natural y además, se está revalorizando la plantilla. Lo primero es un chute de alegría para una afición falta de ellas en los últimos tiempos. No solo eso coquetear con Europa está bien, pero volver a sus competiciones también supone un espaldarazo dinero propio del 22 de diciembre. Asimismo todo ello afecta intrínsecamente a la cotización de los valencianistas. Los buenos resultados también dan paso a un aumento del valor de unos futbolistas devaluados que ahora miran, muchos de ellos al Mundial 2022. Jóvenes y no tanto, la ganancia hasta ahora para el Valencia con Bordalás está siendo doble. Hemos pasado de un año para olvidar a una Navidad para volver a soñar.