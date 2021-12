Con Ferran, en ocasiones, parece que la cosa va de polos opuestos y eso, en cierta manera, genera confusión. Como valencianista su salida no fue correcta. No tanto por fondo sino por forma. Pero yendo solo a lo futbolístico, la realidad es que Ferran no ha dado un paso en falso ni mucho menos en el Manchester City. Al contrario.

Es un jugador más completo, que ha evolucionado de la mano de Pep Guardiola y que, con una competencia voraz con nombres como Sterling, Foden, Gabriel Jesus, Mahrez, Bernardo Silva -depende de la posición en la que aparecía en el campo- ha rendido a buen nivel y ha conseguido cifras importantes dentro del ‘momentismo’ que se vive en el fútbol. Nadie pensaba que tras salir de Mestalla, el de Foios iba a llegar y comerse a toda su competencia, ser titular indiscutible y liderar a un equipo con jugador con más galones y experiencia. La cuestión de hecho no era esa. El extremo, ahora también nueve, tenía que quemar etapas y lo ha hecho pero además es que en el City, y con Pep, nadie regala nada. El mejor ejemplo es Mahrez, quien tuvo sus mismos números en la primera temporada en el Etihad. ¡Y venía de ser el líder con Vardy de un campeón de la Premier! Ojo también a lo que le está costando a Grealish ser diferencial. Por todo eso, y lógicamente porque no tenía rol de titular indiscutible, Ferran acepta la oferta culé para levantar al cuadro azulgrana en su momento más bajo.