Lo primero y más importante que el fútbol y el deporte en general: cuídense y protéjanse. La pandemia acelera en número de contagios en media Europa y también en España. En pleno debate (en el que no voy a meterme porque no me toca, ni sé) sobre la idoneidad de unas restricciones o ninguna, las cuarentenas o si contagios u hospitalizaciones, LaLiga regresa para el Año Nuevo y... ya veremos. Mientras echábamos de menos el fútbol en España durante una Navidad en fin de semana en la que el 25-D fue sábado y el 26 nos quedamos algo huérfanos viendo medio Boxing Day, la vuelta al trabajo de los equipos de Primera División ha traído consigo un amplio reguero de positivos por la COVID-19. Celta, Real, Barça, Espanyol... y así toda una ristra de comunicados de clubes anunciando positivos.

Es cierto que LaLiga ha reforzado su protocolo en previsión a lo que podía subir por el rápido aumento de casos en España. Una serie de normas con olor a 2020 y que pensábamos que no volveríamos a ver. La realidad nos golpea de nuevo y, en este caso, por mucha responsabilidad que haya habido entre los jugadores el virus campa a sus anchas entre la sociedad. Poco o nada se puede hacer más que aguantar una nueva ola y protegerse, pero el fútbol puede volver a quedarse en segundo plano. Y aunque otros todos han jugado con positivos... por el espectáculo prefiero aplazar que ver una Liga a medias.