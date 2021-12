Se está complicando el asunto para que haya fútbol en Año Nuevo cada día que pasa un poco más. En la última opinión no quise meterme en el debate de la adecuación o no de las medidas... etc. Lo que tenía claro y sigue siendo así es que con esta media de contagios por equipo, más vale aplazar todo lo aplazable que ver 5 partidos con plantillas ultramermadas. Dicho lo cual no entiendo por qué ciertos recintos cerrados, sí y estadios al aire libre y fuertes medidas de prevención, no.

Sin fútbol en Navidad y ya veremos en Año Nuevo Hay una incongruencia notable en muchas de las decisiones que se toman, como si el virus afectara solo en determinados lugares y/o situaciones. Pero si hay límites para unos, también para otros. Si LaLiga va adelante que sea para dar su mejor versión. No sé, se me nubla la mente al pensar que volvemos a 2020 a un fútbol sin alma, aburrido y al final de la corrida, a medias. La de Damocles no, pero Ómicron sí amenaza al fútbol de siempre y que habíamos recuperado.