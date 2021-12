Esta vez el embajador de Lim sí que se presentó en la reunión con un proyecto debajo del brazo. Lo hizo, además, con la portada estratégicamente colocada para que sobre fondo naranja destacase el título de «Nou Mestalla». Sin embargo, lo que importa es analizar si lo que pone dentro es tanto fiable como viable dentro de unos plazos que deben quedar muy claros. De eso van a encargarse a partir de este mismo jueves los técnicos de Economía y Territorio, responsables de validar toda una serie de garantías financieras y urbanísticas absolutamente necesarias después de siete años de inacción e incumplimientos. Poco más pasó realmente durante el encuentro con Ximo Puig en una cita calificada aun así como «positiva» por las dos partes y en la que, a pesar de la obligada prudencia que se impone, especialmente desde la administración, hay que dar por buena la presencia en la misma de la directora financiera del Valencia, Inma Ibáñez, y la mejor predisposición de un Murthy que debería haber pedido perdón por presentarse la última vez con las manos vacías pero que en sus manifestaciones estuvo prudente y eso pese a los improperios a la entrada.

Aunque muchos los había diseminado ya con motivo de la Junta, tan cierto como que el propio Anil compartió una serie de detalles sin relevancia en lo que se refiere al fondo de la cuestión (reducción de aforo, palcos VIP o zonas recreativas) también lo es que fue la excusa para continuar dando pasos «de la mano». Se trata de un avance, sobre todo teniendo en cuenta la proverbial «falta de credibilidad» que ha venido caracterizando a Meriton como consecuencia de sus incumplimientos. Una mancha que al mismo tiempo obliga a ir con pies de plomo hasta que el pequeño avance de ayer, que parece que sí, no se ratifique con pasos reales y registrados como toca. Todavía queda mucho. Si de lo que se trata es de retomar las obras y que desaparezca uno de los símbolos más negativos de la ciudad, el objetivo está en vías de conseguirse gracias al dinero de CVC y a la presión para que no hubiese otra escapatoria. Pero si de lo que se trata, en cambio, es de empujar a Lim para que se vaya del Valencia, el Govern ha dejado claro que, guste más o menos, la ventanilla deberá ser otra. Aunque la opción del cambio de promotor no está sobre la mesa ni es una garantía para acabar antes, aún quedan nudos por desatar y ahí estuvo Zorío para recordarlo. Hay que ver cuáles son los márgenes con o sin ATE.