Vale que ya no será el mejor estadio del mundo. Ni siquiera uno de los mejores. Pero será el del Valencia CF. Y precisamente por esto último hay que procurar que valga la pena, que no baste con cumplir el expediente. El Nou Mestalla resistirá más tiempo que Lim y tiene que ser por tanto un recinto acorde al club de los próximos años y décadas. Y es importante, a falta de que los técnicos confirmen a partir de este jueves la viabilidad del proyecto, que por fin se vaya a acabar. No había escapatoria con el crédito de CVC, que también habrá que devolver con o sin Meriton. Ni era soportable tanta presión a no ser que la cuerda se rompiese por algún lado. En siete años han habido sobradas muestras de que no era ninguna prioridad. Pero ahora sí que lo es porque no queda otra. Con los pies en la tierra, y a sabiendas de que el papel lo soporta todo, el proyecto se presume tan realista como seguro que mejorable. En especial en lo que se refiere al aforo, un aspecto que siendo importante no es lo esencial siempre y cuando sea cierto que puede ampliarse con relativa flexibilidad y rapidez. Lo esencial es que sea un campo moderno, confortable, seguro y que genere ingresos tanto para el club como para la ciudad. De hecho estaría bien saber en qué se basa Murthy para ese cálculo de los 400-500 millones que, saliendo de su boca, sonó gratuito.

Política Las instituciones, las que hay ahora y que son las que han decidido presionar pero no traspasar ninguna frontera para evitar las injerencias del pasado, están dispuestas a ayudar con o sin ATE siempre y cuando todo está avalado y sean factibles otras soluciones dentro del urbanismo. Lo harán no por el máximo accionista, del que no olvidan los incumplimientos ni toda su serie de aprietos, sino por el Valencia CF y fundamentalmente por ahorrarle el mamotreto a la ciudad. Cuestión aparte es el contexto político de fondo, quién acelera, quién frena y porqué lo hace. Todo interpretable pero, al final, visiones opuestas de entender la gestión pública con un asunto tan infumable para lo bueno y lo malo como es el Valencia CF. Quico, reacciona Eso de que el Levante UD está sin un director deportivo es verdad hasta cierto punto. El presidente es la pata que más pesa en una mesa en la que ahora se sientan Alessio, Sancho y Mora como antes lo hicieron Paco, David y Manolo. Sin margen para montar otra estructura, Quico es el máximo responsable de cara a un mercado que debe ser el más inteligente posible. Uno en el que más importante que fichar es que rindan bien los que no se marchen.